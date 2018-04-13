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Премьер-лига. 26-й тур. «Динамо» против «Локо» и другие матчи
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Премьер-лига. 26-й тур. «Динамо» против «Локо» и другие матчи 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сегодня, 13 апреля, состоится первый матч 26-го тура чемпионата России. «Ахмат» на своем поле примет «Тосно».
13 апреля, пятница
"Ахмат" — «Тосно» — 1:0 (0:0) Гол: Митришев, 53/ «Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Роши, Родолфу, Иванов, Митришев (Лео Жаба, 75), Бериша (Швец, 58), Садаев (Мбенг, 64). «Тосно»: Юрченко, Маргасов (Макаров, 46), Дугалич, Буйволов, Чернов, Галиулин, Карницкий (Мелкадзе, 63), Жигулев, Полетанович, Мирзов (Рикардинью, 82), Погребняк. Предупреждения: Маргасов, 29. Родолфу, 40. Роши, 47. Буйволов, 77. Анхель, 85. Судьи: ИВАНОВ. Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону). 13 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». Трансляция матча
14 апреля, суббота
11.30. «Амкар» — «Рубин» Трансляция матча
14.00. «Динамо» — «Локомотив» Трансляция матча
16.30. "Зенит" — «Анжи» Трансляция матча
19.00. «Краснодар» — «Арсенал» Трансляция матча
15 апреля, воскресенье
14.00. «Урал» — "Спартак" Трансляция матча
16.30. «Уфа» — ЦСКА Трансляция матча
19.00. «Ростов» — «СКА-Хабаровск» Трансляция матча
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
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