Премьер-лига. 26-й тур. «Динамо» против «Локо» и другие матчи

Сегодня, 13 апреля, состоится первый матч 26-го тура чемпионата России. «Ахмат» на своем поле примет «Тосно». 13 апреля, пятница "Ахмат" — «Тосно» — 1:0 (0:0) Гол: Митришев, 53/ «Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Роши, Родолфу, Иванов, Митришев ( Лео Жаба , 75), Бериша (Швец, 58), Садаев (Мбенг, 64). «Тосно»: Юрченко, Маргасов (Макаров, 46), Дугалич, Буйволов, Чернов, Галиулин, Карницкий (Мелкадзе, 63), Жигулев, Полетанович, Мирзов (Рикардинью, 82), Погребняк. Предупреждения: Маргасов, 29. Родолфу, 40. Роши, 47. Буйволов, 77. Анхель, 85. Судьи: ИВАНОВ. Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону). 13 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». Трансляция матча 14 апреля, суббота 11.30. «Амкар» — «Рубин» Трансляция матча 14.00. «Динамо» — «Локомотив» Трансляция матча 16.30. "Зенит" — «Анжи» Трансляция матча 19.00. «Краснодар» — «Арсенал» Трансляция матча 15 апреля, воскресенье 14.00. «Урал» — "Спартак" Трансляция матча 16.30. «Уфа» — ЦСКА Трансляция матча 19.00. «Ростов» — «СКА-Хабаровск» Трансляция матча Турнирная таблица и календарь чемпионата России