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В молодежном первенстве игрок «Локомотива» забил ударом через себя, принеся команде победу
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В молодежном первенстве игрок «Локомотива» забил ударом через себя, принеся команде победу 

SPORT24.ru 1 час назад
«Локомотив» добился волевой победы в матче 26-го тура российского молодежного первенства. На выезде «железнодорожники» обыграли «Динамо» (2:1).
В первом тайме Данил Липовой на 16-й минуте вывел «Динамо» вперед, а «Локомотив» отыгрался под занавес встречи. На 85-й минуте Алексей Миронов реализовал пенальти, а на 90-й минуте Тимур Сулейманов ударом через себя принес гостям победу.
«Локомотив» набрал 50 очков и закрепился на 4-м месте. «Динамо» расположилось на 3-й позиции, опережая «железнодорожников» на 1 пункт.
Российское молодежное первенство
«Динамо-мол» — «Локомотив-мол» 1:2 (1:0)
Голы: Липовой, 16 (1:0), Миронов, 85 (1:1, с пенальти), Сулейманов, 90 (1:2).
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