В молодежном первенстве игрок «Локомотива» забил ударом через себя, принеся команде победу

«Локомотив» добился волевой победы в матче 26-го тура российского молодежного первенства. На выезде «железнодорожники» обыграли «Динамо» (2:1). В первом тайме Данил Липовой на 16-й минуте вывел «Динамо» вперед, а «Локомотив» отыгрался под занавес встречи. На 85-й минуте Алексей Миронов реализовал пенальти, а на 90-й минуте Тимур Сулейманов ударом через себя принес гостям победу. «Локомотив» набрал 50 очков и закрепился на 4-м месте. «Динамо» расположилось на 3-й позиции, опережая «железнодорожников» на 1 пункт. Российское молодежное первенство «Динамо-мол» — «Локомотив-мол» 1:2 (1:0) Голы: Липовой, 16 (1:0), Миронов, 85 (1:1, с пенальти), Сулейманов, 90 (1:2).