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Лучшие моменты матча «Дарюшафака» — «Локомотив». Видео
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Лучшие моменты матча «Дарюшафака» — «Локомотив». Видео 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
«Дарюшафака» во втором матче финальной серии Еврокубка обыграл «Локомотив» — 67:59. Турецкая команда выиграла серию со счетом 2-0 и завоевала трофей.
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