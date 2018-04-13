Лучшие моменты матча «Дарюшафака» — «Локомотив». Видео

«Дарюшафака» во втором матче финальной серии Еврокубка обыграл «Локомотив» — 67:59. Турецкая команда выиграла серию со счетом 2-0 и завоевала трофей.