Дэвид Блатт: «Дарюшафака» заслуженно обыграла «Локомотив» в финале" 

Главный тренер «Дарюшафаки» Дэвид Блатт считает, что его команда заслуженно победила «Локомотив» в финальной серии Кубка Европы. Во второй встрече российский клуб в пятницу в гостях проиграл со счетом 59:67 (2-0).
— Мне в карьере повезло быть частью нескольких чемпионских команд. И эта является особенной, — цитирует ТАСС Блатта. — В команде собраны ребята, которые до этого не выигрывали ничего существенного на высоком уровне. Мы долго шли к цели и смогли ее добиться, уверен, что заслуженно.
"Локомотив" проиграл в финале Еврокубка «Дарюшафаке» Блатта // Лучшие моменты матча «Дарюшафака» — «Локомотив». Видео