«Локомотив» и «Динамо» сыграют в субботу в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 14 апреля. / ТАСС /. Четыре матча в Перми, Химках, Санкт-Петербурге и Краснодаре пройдут в субботу в 26-м туре чемпионата России по футболу. Лидер премьер-лиги «Локомотив» сыграет с «Динамо», "Зенит" примет махачкалинский «Анжи», а «Краснодар» — тульский «Арсенал».

В 14:00 мск на стадионе «Арена Химки» начнется столичное дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Динамовцы в понедельник обыграли армейцев на их стадионе со счетом 2:1, и ЦСКА оказался выключенным из чемпионской гонки — отставание от «Локомотива» составляет восемь очков. Главным конкурентом «Локомотива» является "Спартак" , который, сыграв на один матч больше, отстает лишь на два очка. Если «Динамо» сумеет обыграть и «Локомотив», а чемпионы страны в своем воскресном матче победят в гостях "Урал" , то «Спартак» возглавит турнирную таблицу.

Впрочем, право на одно поражение «Локомотив» еще имеет. Команде Юрия Семина в течение недели предстоит провести три матча — в среду «Локомотив» в перенесенной встрече 23-го тура примет «Ахмат», а в следующее воскресенье — «Уфу».

"Динамо" неудачно начало первый после возвращения в элиту сезон, однако к концу осени новый главный тренер Дмитрий Хохлов окончательно освоился в команде, и беспроигрышная серия бело-голубых составляет уже шесть матчей. Весной «Динамо» еще не уступало никому, поднявшись на 10-е место. Хотя говорить об успешном решении задачи выживания в премьер-лиге еще рано: зона переходных матчей — всего в трех очках, так что у хозяев будет достаточная турнирная мотивация.

"Локомотиву" необходимо улучшать атаку

"Локомотив" в нынешнем году дважды проиграл в Лиге Европы испанскому «Атлетико» с общим счетом 1:8, на своем поле в формально гостевом матче уступил «Амкару» (1:2) и в целом пока не выглядит так уверенно, как осенью, когда команда Семина сделала рывок в лидеры. Опытный наставник команды после победы неделю назад над «Ростовом» (1:0) заявил, что его «Локомотив» «вернулся в чемпионскую гонку», однако удержать лидерство будет непросто. «Локомотиву» пока не хватает остроты в атаке, хотя вернулся в строй после травмы нападающий Ари.

70-летний Семин несколько лет выступал за московское «Динамо», выиграв в составе бело-голубых серебряные медали и Кубок СССР в 1970 году. В 2005-06 годах Семин работал главным тренером «Динамо», однако был уволен посреди сезона. Его 42-летний коллега Хохлов в 2003-05 годах играл у Семина в «Локомотиве», став чемпионом России. В 2005 году Семин позвал Хохлова в «Динамо», где тот в итоге и завершил карьеру полузащитника в 2010 году, войдя в тренерский штаб команды.

Матч «Динамо» — «Локомотив» обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Еськовым из Москвы.

В 16:30 на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» примет «Анжи». Обе команды потерпели домашние поражения в предыдущем туре, подопечные Роберто Манчини уступили «Краснодару» и рискуют остаться даже без Лиги чемпионов, пусть идущий третьим ЦСКА и опережает «Зенит» всего на два очка. В четырех весенних матчах «Зенит» сумел победить лишь «Уфу».

"Анжи" на своем поле был разгромлен «Спартаком» (1:4), вновь неудачно сыграв в обороне, где, впрочем, отсутствовали ведущие игроки — Мирал Самарджич Владимир Полуяхтов , которые отбыли дисквалификации и смогут сыграть в Санкт-Петербурге. «Анжи» пропустил больше всех в лиге (47 голов), однако по забитым мячам (29) махачкалинцев опережают лишь команды первой пятерки. В первом круге в Каспийске «Анжи» и «Зенит» сыграли вничью (2:2). Именно с этой октябрьской встречи началось падение команды из Санкт— Петербурга, которая после поездки в Дагестан не сумела победить в четырех матчах кряду и окончательно утратила лидерство.

Главным арбитром матча «Зенита» и «Уфы» назначен москвич Алексей Матюнин

Смолов против Дзюбы

В 19:00 «Краснодар» начнет второй матч под руководством 34-летнего Мурада Мусаева , который после увольнения из «Ахмата» Михаила Галактионова остался самым молодым тренером премьер-лиги. Домашняя игра с «Арсеналом» должна показать, случайной ли была победа кубанцев в Санкт-Петербурге, а победа над туляками позволит «Краснодару» подняться на третье место, которое дает право летом сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Туляки занимают шестое место, сохраняют надежды на попадание в Лигу Европы, а весной команда Миодрага Божовича проиграла лишь «Динамо». Осенью «Арсенал» на своем поле сумел победить «Краснодар» Игоря Шалимова — 1:0, когда победный мяч забил Эванс Кангва.

В Краснодаре ожидается дуэль двух форвардов, которые в составе сборной России могут выступить на чемпионате мира. И если Артем Дзюба после перехода в «Арсенал» забил уже четыре мяча, то кубанец Федор Смолов (12 голов в чемпионате) не отличался уже четыре матча, даже уступив лидерство в споре бомбардиров Квинси Промесу из «Спартака» (13 мячей).

"Амкар" вернулся на «Звезду»

Субботний игровой день начнется в Перми, где сыграют «Амкар» и "Рубин" . Пермяки возвращаются на домашнюю арену «Звезда», которая наконец получила разрешение на проведение матчей премьер-лиги — с «Арсеналом» (0:2) амкаровцы сыграли в Саранске, а с «Локомотивом» и вовсе в Москве. Тем не менее работу Вадима Евсеева следует признать успешной — в четырех матчах весны «Амкар» набрал семь очков, выбравшись из зоны переходных матчей.

"Рубин" Курбана Бердыева весной также прибавил, войдя в первую восьмерку. Очередная победа волжан, по сути, будет означать триумфальное завершение борьбы за выживание — «Рубин» станет претендентом на шестую строчку, которая в случае победы «Спартака» в Кубке России позволит сыграть в Лиге Европы.

"Амкар" и «Рубин» начнут матч в 11:30 мск, главный арбитр — Игорь Федотов из Москвы. Пермяки на стадионе «Звезда» не могут победить «Рубин» 10 матчей — с 2007 года.

26-й тур стартовал в пятницу, когда «Ахмат» победил «Тосно» (1:0). В воскресенье тур продолжится матчами «Урал» — «Спартак», «Уфа» — ЦСКА, «Ростов» — «СКА-Хабаровск».

В чемпионате России по футболу лидирует «Локомотив» — 52 очка (24 матча). 50 очков набрал «Спартак» (25 матчей), по 44 очка у ЦСКА (24) и «Краснодара» (25). 42 очка после 24 матчей имеет в активе «Зенит».