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Московское дерби: «Локомотив» ожидает тяжелый поединок с «Динамо»
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Московское дерби: «Локомотив» ожидает тяжелый поединок с «Динамо» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Динамо» Москва — «Локомотив»
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Начало матча: 14:00  Арбитр: Алексей Еськов (Москва)
Субботняя программа 26-го тура российской Премьер-Лиги будет представлена четырьмя поединками, в одном из которых сойдутся два соперника с московской пропиской — «Локомотив» навестит «Динамо». Противостояние обещает быть очень интересным, несмотря на то, что между собой сойдутся лидер чемпионата и команда из нижней части турнирной таблицы. "Локомотив" подходит к поединку сверхмотивированным, потому как им отступать некуда. "Спартак" в последнее время серьезно поднажал и уже очень близко приблизился, а учитывая календарь обеих коллективов, «железнодорожникам» теперь нужно выкладываться на все 200 процентов, чтобы удержать первую позицию. И вот как раз проблема для подопечных Юрия Семина в том, что «бело-голубые» по весне набрали потрясающий ход. Ребята Дмитрия Хохлова не проиграли ни одного матча после зимнего перерыва, а неделю назад умудрились обыграть ЦСКА на их поле. Трудно было поверить в это еще в начале сезона, но «Динамо» сохраняет шанс на попадание в зону еврокубков. До шестого места «динамовцев» отделяет всего пять очков, при одном матче в запасе. У команды есть небольшие проблемы с травмированными Антоном Тереховым и Константином Раушем, но их никак нельзя назвать незаменимыми футболистами. У «Локомотива» же по кадровой части все просто великолепно, ведь все в строю и все одинаково рвутся в бой.
Интересные факты противостояния «Динамо» и «Локомотива»:
"Локомотив" выиграл лишь однажды в последних семи матчах против «Динамо» на их стадионе. В сентябре 2013 «железнодорожники» победили со счетом 3:1.
Пять матчей текущего сезона, в которых забивал Александр Ташаев, принесли «Динамо» очки.
Обычно поединки с участием «бело-голубых» и «красно-зеленых» выходят результативными. Например, в последних пяти очных встречах команды на двоих забили 19 мячей.
Ориентировочные составы на игру:
Динамо: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Морозов, Соу, Цаллагов, Темников, Ташаев, Панченко, Луценко
Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари  Прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив»:
Благодаря великолепной форме, которую в последнее время демонстрирует «Динамо», в предстоящем московском дерби явного фаворита действительно нет. Букмекеры, конечно, больше склоняются в пользу «Локо», но коэффициент 2.2 говорит о том, что ни о какой уверенности не может быть и речи. Победа «бело-голубых» в среднем оценивается в 3.5.
Богдан Архипенко
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