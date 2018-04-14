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Ди Франческо: пока не разговаривал с игроками «Ромы» о матчах с «Ливерпулем»
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Ди Франческо: пока не разговаривал с игроками «Ромы» о матчах с «Ливерпулем» 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо отметил, что пока не разговаривал со своими игроками о противостоянии с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Я пока не разговаривал с командой о матчах с «Ливерпулем». У нас ещё три важных матча до этого. Сначала мы должны подумать о ближайших играх, а потом о «Ливерпуле», — сказал Ди Франческо на пресс-конференции.
Первый матч между «Ромой» и «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов состоится 24 апреля в Англии, ответная игра пройдёт 2 мая в столице Италии.
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