Ди Франческо: пока не разговаривал с игроками «Ромы» о матчах с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо отметил, что пока не разговаривал со своими игроками о противостоянии с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Я пока не разговаривал с командой о матчах с «Ливерпулем». У нас ещё три важных матча до этого. Сначала мы должны подумать о ближайших играх, а потом о «Ливерпуле», — сказал Ди Франческо на пресс-конференции.

Первый матч между «Ромой» и «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов состоится 24 апреля в Англии, ответная игра пройдёт 2 мая в столице Италии.