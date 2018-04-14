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«Хераклес» — «АЗ Алкмар» — 0:3 (обзор)
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«Хераклес» — «АЗ Алкмар» — 0:3 (обзор) 

Soccer News 34 минуты назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура чемпионата Голландии между «Хераклес» и «АЗ Алкмаром».
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