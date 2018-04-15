Игрок «Арсенала» высказался о давлении на команду из-за близости зоны еврокубков 

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев заявил, что команда не испытывает давления из-за близости зоны еврокубков в чемпионате России.
"Какое здесь может быть давление? Сначала "Спартаку" нужно выиграть Кубок России, чтобы мы могли задумываться о шестом месте в чемпионате, дающем нам при таком раскладе путевку в Лигу Европы", — цитирует Беляева газета «Известия».
"Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками.
В матче 26-го тура первенства страны тульский клуб проиграл с разгромным счетом «Краснодару» — 0:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.