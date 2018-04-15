Ещё
Игрок «Арсенала» высказался о давлении на команду из-за близости зоны еврокубков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок «Арсенала» высказался о давлении на команду из-за близости зоны еврокубков 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев заявил, что команда не испытывает давления из-за близости зоны еврокубков в чемпионате России.
"Какое здесь может быть давление? Сначала "Спартаку" нужно выиграть Кубок России, чтобы мы могли задумываться о шестом месте в чемпионате, дающем нам при таком раскладе путевку в Лигу Европы", — цитирует Беляева газета «Известия».
"Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками.
В матче 26-го тура первенства страны тульский клуб проиграл с разгромным счетом «Краснодару» — 0:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Газета.Ru: последние новости
"Лион" разгромил "Амьен" и приблизился к "Монако" Голы Суареса и Умтити принесли "Барселоне" победу над "Валенсией" "Ливерпуль" разгромил "Борнмут" в чемпионате Англии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию62
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение