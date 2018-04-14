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Юпп Хайнкесс: «Бавария» не собирается сбавлять обороты в чемпионате"
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Юпп Хайнкесс: «Бавария» не собирается сбавлять обороты в чемпионате" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес хочет выиграть у «Боруссии»​ из Менхенгладбаха в матче 30-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы уже гарантировали себе первое место по итогам сезона.
— В «Боруссии» я провел замечательное время и был важным игроком, оставившим след в истории клуба, — цитирует пресс-служба клуба Хайнкесса. — Этот матч вдвойне особенный, так как совершенно точно станет последним против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Хочу одержать победу. Даже после оформления чемпионского титула мы не собираемся сбавлять обороты в чемпионате.
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