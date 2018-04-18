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Футболист «Динамо» рассказал о причинах хорошего игры клуба в последних матчах
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Футболист «Динамо» рассказал о причинах хорошего игры клуба в последних матчах 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий московского «Динамо» Евгений Марков прокомментировал игру команды в последних турах чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
"Осенью я не был в «Динамо», но на зимних сборах увидел четкую работу всей команды. Дмитрий Валерьевич Хохлов хорошо поставил игру, мы всегда знаем, чего он хочет. Мы просто выполняем то, что он говорит, и это приносит свои плоды.
Еще в команду пришли хорошие ребята, которые усилили ее. Но и те кто остался, тоже сильные игроки. У нас хорошая атмосфера в раздевалке. Если все так продолжится — будем хорошо выступать и в дальнейшем", — цитирует Маркова РИА Новости.
После 25 туров «Динамо» с 30 очками занимает 11-е место в турнирной таблице первенства страны. В последних семи матчах клуб одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и проиграл московскому «Локомотиву».
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