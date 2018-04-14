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Киевское «Динамо» победило «Шахтер» в чемпионате Украины
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Киевское «Динамо» победило «Шахтер» в чемпионате Украины 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Киевское «Динамо» одержало победу над донецким «Шахтером» в матче пятого тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги. Встреча прошла в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 1:0 в пользу номинальных гостей, сообщает "Советский спорт".
Единственный мяч забил Владимир Шепелев. В добавленное время был удален игрок «Шахтера» Тайсон.
"Динамо" набрало 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В активе у «Шахтёра» 63 балла, он лидирует в чемпионате.
Украина. Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 5-й тур "Шахтер" (Донецк) — «Динамо» (Киев) — 0:1  Гол: 0:1 — Шепелев, 32
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