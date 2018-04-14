Продлится ли интрига до мая? «Шахтер» в ключевом матче чемпионата принимает «Динамо»

«Шахтер» — «Динамо»

Стадион: «Металлист» (Харьков, Украина)

Ключевым событием 5-го тура чемпионской группы в украинской Премьер-лиге станет поединок на ОСК «Металлист», где донецкий «Шахтер» будет принимать киевское «Динамо». Матч станет третьей очной встречей соперников в нынешнем сезоне. Пока что киевляне не проигрывали, победив «горняков» на выезде со счетом 1:0 и заключив мир (0:0) на своем поле. Однако стоит обратить внимание на то, что после зимней паузы команда Паулу Фонсеки выиграла все 7 матчей чемпионата с общим счетом 24:0. Сможет ли «Динамо» наконец-то распечатать ворота действующего чемпиона?

За шесть туров до завершения чемпионата «Шахтер» опережает «Динамо» в турнирной таблице на 6 очков, однако между собой команды сыграют еще дважды, поэтому судьба чемпионства будет, скорее всего, решатся в очных встречах соперников. Впрочем, если «горнякам» удастся отпраздновать победу в предстоящей игре, поединок в Киеве в последнем туре сезона может ничего уже не значить с турнирной точки зрения.

Донецкий клуб после зимнего перерыва показывает фантастические результаты. «Шахтер» выиграл в национальном чемпионате все семь весенних матчей. Причем за этот период команда Паулу Фонсеки не пропустила в свои ворота ни одного мяча, а вот соперников огорчала 24 раза. На ОСК «Металлист» действующий чемпион Украины обыгрывал по 5:0 «Черноморца» и «Звезду», а в ворота «Ильичевца» влетало три безответных гола. Единственной командой, которой удалось забить «оранжево-черным» за последнее время, является полуфиналист Лиги чемпионов — итальянская «Рома».

Весной столичная команда показывает в чемпионате стабильные результаты. Исключение составляет лишь поражение во Львове от «Вереса» со счетом 1:3, которое оказалось весьма не кстати. Остальные шесть поединков «Динамо» выиграло. Некоторые матчи весьма уверенно.

Что интересно, на стороне «Динамо» в предстоящей встрече ряд фактов. Во-первых, Александр Хацкевич еще ни разу не проиграл «Шахтеру». Во-вторых, киевляне уже в трех матчах не проигрывают «горнякам», добыв две победы. В-третьих, «динамовцы» уже в трех матчах кряду не проигрывают в Харькове. То есть Паулу Фонсека на своем поле главного соперника так ни разу и не обыграл. Как будет на этот раз?

Интересные факты противостояния «Шахтера» и «Динамо»:

В рамках Премьер-лиги «Шахтер» не может выиграть у «Динамо» в 3 матчах кряду

Киевляне забивают в 7 встречах подряд

"Шахтер" выиграл все 7 весенних матча чемпионата с общим счетом 24:0 "Динамо" выиграло 5 встреч подряд

Ориентировочные составы на игру:

"Шахтер": Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Патрик, Тайсон, Марлос, Феррейра.

"Динамо": Бойко — Кендзёра, Бурда, Шабанов, Пиварич, Ротань, Буяльский, Гармаш, Цыганков, Вербич, Беседин.

Прогноз на матч «Шахтер» — «Динамо»:

Игра обеих команд акцентирована на атаку. Киевлянам нужна только победа, поэтому вполне можно ожидать от гостей агрессивной игры в атаке. В тоже время и «Шахтеру» есть что доказывать в личных встречах с главным конкурентом. В конце концов вопрос чемпионства можно решить уже в ближайшей игре.

Букмекеры отдают донетчанам солидное преимущество. Так средний коэффициент на победу «Шахтера» составляет 1.55 баллов, а на успех гостей — 5.30 баллов. Ничейный исход оценивается в 3.90 баллов.