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«Монако» возместит расходы болельщикам, посетившим матч с «ПСЖ»
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«Монако» возместит расходы болельщикам, посетившим матч с «ПСЖ» 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Руководство «Монако» приняло решение возместить расходы болельщикам, посетившим выездной матч 33-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен», в котором команда потерпела разгромное поражение со счётом 1:7, сообщает официальный «твиттер» клуба.
О подробностях процедуры возвращения средств болельщикам «Монако» станет известно на неделе.
«ПСЖ» благодаря разгромной победе над «Монако» оформил чемпионство в Лиге 1. «Монако», в свою очередь, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая идущие третьим и четвёртым соответственно «Лион» и «Марсель» на 4 очка.
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