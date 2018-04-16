«Монако» возместит расходы болельщикам, посетившим матч с «ПСЖ»

Руководство «Монако» приняло решение возместить расходы болельщикам, посетившим выездной матч 33-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен», в котором команда потерпела разгромное поражение со счётом 1:7, сообщает официальный «твиттер» клуба.

О подробностях процедуры возвращения средств болельщикам «Монако» станет известно на неделе.

«ПСЖ» благодаря разгромной победе над «Монако» оформил чемпионство в Лиге 1. «Монако», в свою очередь, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая идущие третьим и четвёртым соответственно «Лион» и «Марсель» на 4 очка.