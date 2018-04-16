Ещё
Унаи Эмери впервые завоевал титул чемпиона страны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Унаи Эмери впервые завоевал титул чемпиона страны 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 33-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на своём поле «Монако». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 7:1. Эта победа позволила парижанам оформить чемпионство за пять туров до конца турнира.
«ПСЖ» стал чемпионом Франции в пятый раз за последние шесть лет и в седьмой раз в своей истории.
Главный тренер клуба Унаи Эмери впервые стал чемпионом страны. С «ПСЖ» 46-летний специалист выигрывал Кубок Франции, дважды — Кубок французской лиги и дважды — Суперкубок Франции. Также, испанский тренер в своеё карьере трижды побеждал в Лиге Европы с «Севильей».
Чемпионат.com: последние новости
«Факел» выиграл у «Локомотива» серию за 5-8-е места в ЧР по волейболу Каррера — об отсутствии Адриано: чемпионат важен, но я не хочу потерять игрока «Андерлехт» обыграл «Брюгге», Габулов отыграл весь матч
 Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла15
Муса спас «ЦСКА» от поражения в матче с «Уфой»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение