Унаи Эмери впервые завоевал титул чемпиона страны

В матче 33-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на своём поле «Монако». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 7:1. Эта победа позволила парижанам оформить чемпионство за пять туров до конца турнира.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции в пятый раз за последние шесть лет и в седьмой раз в своей истории.

Главный тренер клуба Унаи Эмери впервые стал чемпионом страны. С «ПСЖ» 46-летний специалист выигрывал Кубок Франции, дважды — Кубок французской лиги и дважды — Суперкубок Франции. Также, испанский тренер в своеё карьере трижды побеждал в Лиге Европы с «Севильей».