«Динамо» — «Локомотив»: ставка Виктора Булатова с коэффициентом 3.90

Ставки: победа «Локомотива» и обе забьют за 5.25, победа «Локомотива» и ТБ 2,5 мяча за 3.90.

«Это матч тура, очень интересная игра. «Динамо» с приходом Дмитрия Хохлова и новых футболистов ожило. «Локомотиву», наоборот, очень тяжело даются последние матчи. Но всё-таки у него выше мотивация — стать чемпионами, — чем у динамовцев. Ставлю на гостей», — отметил Булатов.

Начало матча «Динамо» — «Локомотив» — сегодня, 14 апреля, в 14:00 мск.