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«Динамо» — «Локомотив»: ставка Виктора Булатова с коэффициентом 3.90
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«Динамо» — «Локомотив»: ставка Виктора Булатова с коэффициентом 3.90 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Экс-полузащитник «Спартака» Виктор Булатов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив» в 26-м туре РФПЛ.
Ставки: победа «Локомотива» и обе забьют за 5.25, победа «Локомотива» и ТБ 2,5 мяча за 3.90.
«Это матч тура, очень интересная игра. «Динамо» с приходом Дмитрия Хохлова и новых футболистов ожило. «Локомотиву», наоборот, очень тяжело даются последние матчи. Но всё-таки у него выше мотивация — стать чемпионами, — чем у динамовцев. Ставлю на гостей», — отметил Булатов.
Начало матча «Динамо» — «Локомотив» — сегодня, 14 апреля, в 14:00 мск.
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