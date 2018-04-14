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Воробьев: ХК «Динамо» планирует усилить тренерский штаб перед новым сезоном
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Воробьев: ХК «Динамо» планирует усилить тренерский штаб перед новым сезоном 

ТАСС 1 час назад
НОВОГОРСК /Московская область/, 14 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» намерено усилить тренерский штаб команды к следующему сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер столичного клуба Владимир Воробьев.
"Тренерский штаб «Динамо» будет усиливаться. Будет работать новый тренер по нападению и большинству. Рассматриваются кандидатуры", — сообщил он.
Воробьев возглавляет «Динамо» с апреля прошлого года. Бело-голубые завершили регулярный чемпионат на девятом месте в Западной конференции и впервые в истории КХЛ не попали в плей-офф.
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