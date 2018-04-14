Воробьев: ХК «Динамо» планирует усилить тренерский штаб перед новым сезоном

НОВОГОРСК /Московская область/, 14 апреля. / ТАСС /. Московское «Динамо» намерено усилить тренерский штаб команды к следующему сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер столичного клуба Владимир Воробьев

"Тренерский штаб «Динамо» будет усиливаться. Будет работать новый тренер по нападению и большинству. Рассматриваются кандидатуры", — сообщил он.

Воробьев возглавляет «Динамо» с апреля прошлого года. Бело-голубые завершили регулярный чемпионат на девятом месте в Западной конференции и впервые в истории КХЛ не попали в плей-офф.