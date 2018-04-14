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«Динамо» и «Локомотив» назвали составы на матч РФПЛ
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«Динамо» и «Локомотив» назвали составы на матч РФПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Московские футбольные клубы «Динамо» и «Локомотив» назвали составы на матч 26-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Состав «Динамо»: Антон Шунин, Владимир Рыков, Алексей Козлов, Константин Рауш, Ибрагим Цаллагов, Тони Шуньич, Самба Соу, Федор Черных, Александр Ташаев, Евгений Луценко, Кирилл Панченко.
Состав «Локомотива»: Марина Гилерме, Ведран Чорлука, Соломон Квирквелия, Игорь Денисов, Дмитрий Тарасов, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Эдер.
Встреча пройдет на «Арене-Химки» в 14.00 мск. "Газета.Ru" проследит за ходом поединка «Динамо» — «Локомотив» в текстовой онлайн-трансляции.
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