«Динамо» и «Локомотив» назвали составы на матч РФПЛ 

Московские футбольные клубы «Динамо» и «Локомотив» назвали составы на матч 26-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Состав «Динамо»: Антон Шунин, Владимир Рыков, Алексей Козлов, Константин Рауш, Ибрагим Цаллагов, Тони Шуньич, Самба Соу, Федор Черных, Александр Ташаев, Евгений Луценко, Кирилл Панченко.
Состав «Локомотива»: Марина Гилерме, Ведран Чорлука, Соломон Квирквелия, Игорь Денисов, Дмитрий Тарасов, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Эдер.
Встреча пройдет на «Арене-Химки» в 14.00 мск. "Газета.Ru" проследит за ходом поединка «Динамо» — «Локомотив» в текстовой онлайн-трансляции.