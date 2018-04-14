Экс-тренер «Динамо» назвал причину неудач «Зенита»

"Питерцы настолько мощно начали сезон, что, казалось, шансов ни у кого нет. Но неожиданно в игре команды что-то сломалось.

Думаю, причина в том, что летом купили слишком много аргентинских футболистов", — заявил Силкин, добавив, что на таком не раз обжигались российские клубы

"Если у тебя коллектив разбивается на коалиции — результата не жди. Между кланами будет идти противостояние, единым кулаком футболисты уже не станут.

А теперь посмотрите на тот же «Локомотив». Подбор исполнителей у железнодорожников послабее, чем у «Зенита», зато микроклимат хороший, все сражаются друг за друга. Как итог — первое место", — заключил эксперт.

По итогам 25-ти туров «Зенит» идет на пятом месте в чемпионате России по футболу.