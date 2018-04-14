Александр Бубнов: Не думаю, что легкая победа над «Динамо» ослабит настрой «Локомотива»

— Почему наблюдался такой контраст в двух дерби «Динамо» на одной неделе? Во-первых, ЦСКА потратил много сил в Лондоне с «Арсеналом», тогда как «Локомотив» находился с «Динамо» в идентичном графике. Во-вторых, еще раз подчеркну важную роль быстрого гола. На «ВЭБ Арене» в дебюте повели динамовцы, а в Химках — «Локомотив». В-третьих, после болезненного урока от «Амкара» железнодорожники играют каждый матч, как финальный. Подходят с соответствующим настроем и концентрацией, о чем в частности говорил Семин.

«Локомотиву» теперь очень важно не потерять очки с «Ахматом» и «Уфой», чтобы выйти на ухабистую финишную прямую, располагая комфортным заделом. Да, выиграть у «Динамо» получилось довольно легко, но не думаю, что это как-то ослабит настрой команды Семина, — передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что в матче 25-го тура чемпионата России «Динамо» переиграло ЦСКА со счетом 2:1. После этой игры «Локомотив» набрал 55 очков и продолжает лидировать турнирной таблице РФПЛ.

18 апреля «Локомотив» проведет дома перенесенный матч 23-го тура с «Ахматом».