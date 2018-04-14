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Гол Дриусси принес «Зениту» победу над «Анжи»
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Гол Дриусси принес «Зениту» победу над «Анжи» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Санкт-петербургский "Зенит" дома одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает ТАСС.
Единственный мяч в матче забил нападающий Себастьян Дриусси.
"Зенит" набрал 45 очков и обошел ЦСКА (у которого матч с «Уфой» в запасе) в борьбе за третье место в таблице. «Анжи» с 24-я баллами остался в зоне переходных матчей на 14-м месте.
Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур  "Зенит" (Санкт-Петербург) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0  Гол: 1:0 — Дриусси, 36  Ранее сообщалось, что «Локомотив» разгромил «Динамо» (4:0) и упрочил лидерство в таблице.
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