Гол Дриусси принес «Зениту» победу над «Анжи»

Санкт-петербургский "Зенит" дома одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает ТАСС

Единственный мяч в матче забил нападающий Себастьян Дриусси

"Зенит" набрал 45 очков и обошел ЦСКА (у которого матч с «Уфой» в запасе) в борьбе за третье место в таблице. «Анжи» с 24-я баллами остался в зоне переходных матчей на 14-м месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур "Зенит" (Санкт-Петербург) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0 Гол: 1:0 — Дриусси, 36 Ранее сообщалось, что «Локомотив» разгромил «Динамо» (4:0) и упрочил лидерство в таблице.