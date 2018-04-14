Олег Кузьмин провел 200-й матч за «Рубин»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин провел 200-й матч в составе казанской команды в различных турнирах. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Юбилейным для Кузьмина стал матч 26-го тура российской премьер-лиги против «Амкара» (3:0). 36-летний защитник в 200-м матче за «Рубин» отметился голом, забив в ворота пермской команды мяч на 77-й минуте. Этот гол стал для Кузьмина первым в 8 матчах за «Рубин» в текущем сезоне.

Свой первый матч за «Рубин» Олег Кузьмин провел 15 августа 2010 года против «Терека» (1:1). В составе «Рубина» Кузьмин становился бронзовым призером чемпионата России (2010), обладателем Кубка России (2011/2012) и обладателем Суперкубка России (2012).