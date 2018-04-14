Дмитрий Хохлов: «Черных восстановился, поэтому решили вернуть его в состав»

— Всегда приятно встретиться с Юрием Павловичем, но сегодня не тренерская дуэль, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Семин. — Эмоции переполняют, ведь играем с лидером. При этом ответственность не давит и дополнительно мотивировать ребят не приходилось. Измнения по сравнению с прошлым матчем? С ЦСКА (2:1) не играл Черных из-за болезни, сейчас он полностью восстановился и мы решили вернуться его в игру. Матч «Динамо» — «Локомотив» начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.

Динамо М — Локомотив М