Ещё
Дмитрий Хохлов: «Черных восстановился, поэтому решили вернуть его в состав»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Хохлов: «Черных восстановился, поэтому решили вернуть его в состав» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов перед матчем 26-го тура чемпионата России против «Локомотива» отметил, что ему будет приятно сыграть против Юрия Семина.
— Всегда приятно встретиться с Юрием Павловичем, но сегодня не тренерская дуэль, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Семин. — Эмоции переполняют, ведь играем с лидером. При этом ответственность не давит и дополнительно мотивировать ребят не приходилось. Измнения по сравнению с прошлым матчем? С ЦСКА (2:1) не играл Черных из-за болезни, сейчас он полностью восстановился и мы решили вернуться его в игру. Матч «Динамо» — «Локомотив» начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
Динамо М — Локомотив М
Спорт-Экспресс: последние новости
На матче "Зенит" - "Анжи" ожидается до 40 тысяч зрителей Азмун пропустит матч против "Ростова" из-за перебора желтых карточек Юпп Хайнкесс: "Бавария" не собирается сбавлять обороты в чемпионате"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
ЦСКА позмутился провокацией фотографа Reuters
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Липницкая опубликовала откровенное фото102
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение