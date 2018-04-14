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Юрий Семин: «Впереди шесть финалов — каждая игра самая важная»
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Юрий Семин: «Впереди шесть финалов — каждая игра самая важная» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 26-го тура премьер-лиги с «Динамо» отметил, что соперник стал играть лучше под руководством Дмитрия Хохлова. По словам Семина, его игроки настроены на каждый из оставшихся матчей как на финал кубкового поединка.
— «Динамо» сейчас играет очень активно, хорошо атакует, успевает переключаться на оборону, — заявил в эфире канала «Наш футбол» Семин. — Это другая команда. И мы соответствующим образом к ней готовились.
Нынешняя ситуация — это как шесть финалов Кубка — каждая игра самая важная.
Почему нет Фернандеша и Ари в составе? У Фернандеша проблемы со здоровьем. А по Ари — это плановая замена, потому что Эдер тоже игрок основного состава. Тактическая замена. Посмотрим, правильно это было или нет.
Динамо М — Локомотив М
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