Юрий Семин: «Впереди шесть финалов — каждая игра самая важная»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 26-го тура премьер-лиги с «Динамо» отметил, что соперник стал играть лучше под руководством Дмитрия Хохлова . По словам Семина, его игроки настроены на каждый из оставшихся матчей как на финал кубкового поединка.

— «Динамо» сейчас играет очень активно, хорошо атакует, успевает переключаться на оборону, — заявил в эфире канала «Наш футбол» Семин. — Это другая команда. И мы соответствующим образом к ней готовились.

Нынешняя ситуация — это как шесть финалов Кубка — каждая игра самая важная.

Почему нет Фернандеша и Ари в составе? У Фернандеша проблемы со здоровьем. А по Ари — это плановая замена, потому что Эдер тоже игрок основного состава. Тактическая замена. Посмотрим, правильно это было или нет.

Динамо М — Локомотив М