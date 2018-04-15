Бывший тренер «Амкара» Гаджиев оценил работу нового наставника команды

"Очень доволен тем, как Евсеев заменил меня на посту главного тренера. И тем, как они сыграли в Питере с "Зенитом" (0:0), и победой над «Локомотивом» (2:1).

Возмущен, как их судили в игре против тульского «Арсенала» (0:2). Но арбитр уже признал, что совершил в том матче ошибку. В целом Евсеев пока полностью оправдывает ожидания", — заявил Гаджиев.

Специалист также рассказал о возможных перспективах Евсеева на чемпионате России.

"Уверен, он способен самостоятельно руководить командами премьер-лиги", — добавил он.