Бывший тренер «Амкара» Гаджиев оценил работу нового наставника команды 

Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Очень доволен тем, как Евсеев заменил меня на посту главного тренера. И тем, как они сыграли в Питере с "Зенитом" (0:0), и победой над «Локомотивом» (2:1).
Возмущен, как их судили в игре против тульского «Арсенала» (0:2). Но арбитр уже признал, что совершил в том матче ошибку. В целом Евсеев пока полностью оправдывает ожидания", — заявил Гаджиев.
Специалист также рассказал о возможных перспективах Евсеева на чемпионате России.
"Уверен, он способен самостоятельно руководить командами премьер-лиги", — добавил он.
Ранее казанский «Рубин» на выезде разгромил пермский «Амкар» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.