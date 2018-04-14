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Тренер «Амкара» Евсеев взял на себя вину за поражение от «Рубина» в матче РФПЛ
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Тренер «Амкара» Евсеев взял на себя вину за поражение от «Рубина» в матче РФПЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: Soccer News
ТАСС, 14 апреля. Главный тренер пермского «Амкара» Вадим Евсеев взял на себя вину за поражение от казанского «Рубина» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Слова Евсеева приводит пресс-служба «Амкара».
Встреча «Амкар» — «Рубин» прошла в субботу и завершилась со счетом 3:0 в пользу казанского клуба.
"Мы столкнулись с организованной командой, ждали, готовились, но пропустили те мячи, которые обсуждали на теоретических занятиях. Наверное, я не донес что-то до футболистов. Во втором тайме попытались изменить рисунок игры и сыграть агрессивно, но соперник играл по счету и забил третий [гол]. Вина прежде всего моя, тренера", — сказал Евсеев.
"После пропущенного мяча хотели перестроиться. Много было у соперника перемещений между линиями, они свободно получали мячи. У нас было количество, но не было качества. Хотел перестроить игру, но не успел — со штрафного нам забили второй мяч", — добавил тренер.
В следующем матче 18 апреля «Амкар» сыграет в гостях с ЦСКА в рамках перенесенного 23-го тура.
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