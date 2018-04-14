Чемпионат России. «Динамо» — «Локомотив» — 0:4. 14 апреля 2018. Отчет

Лидер в порядке.

Когда-то «Арена Химки» считалась чуть ли не топовым стадионом России. Но один из главных плюсов ЧМ-2018 — теперь мы знаем, как выглядят реально крутые арены. Стадион в Химках — уютный, но не более. Добавляем неудобное местоположение и традиционно ужасную логистику вокруг арены перед матчами. И понимаем, почему в Санкт-Петербурге на новый стадион гоняют не только ради футбола, а просто из-за комфорта. А в Химках «Динамо» и не вспомнит, когда собирали свои 18,5 тысяч зрителей.

Московское дерби с «Локомотивом» на посещаемости сказалось положительно, но аншлаг не собрало. Гости, кстати, свою квоту билетов тоже не выкупили полностью. При этом на центральных трибунах людей в атрибутике «Локо» было немало.

Даже в такой ситуации, когда о полной нагрузке не шло речи, службы безопасности и полиция смогли создать на входе огромные очереди. В матче уже был забит первый гол, а люди продолжали смотреть друг другу в затылки за пределами арены.

По сравнению с прошлым матчем лидер чемпионата сильно изменил состав: вернулся в основу после дисквалификации Игорь Денисов , вылечился Антон Миранчук . Зато на скамейке оказались Ману Фернандеш и Ари. Португалец приболел, бразилец не набрал лучшую форму. Уже в среду играть против «Ахмата» — Юрий Сёмин , судя по всему, просто устроил небольшую ротацию. Сохранил себе место в старте и Дмитрий Тарасов — против «Ростова» он отыграл здорово. Наверняка меньше всего выходу полузащитника обрадовался динамовец Самба Соу. В первом круге встреча с Тарасовым на полтора месяца отправила малийца в больницу.

Быстро открыв счет, «Локомотив» отошел к своим воротам. Но на контратаках вполне мог оформить к перерыву разгром. Вылет Фарфана к чужим воротам закончился пенальти. Но Алексей Миранчук пробил очень слабо и почти по центру, сделав героем момента Антона Шунина . Позже уже сам Фарфан пошел бить штрафной — и шансов голкиперу «Динамо» не оставил. Для нынешнего «Локомотива» два штрафных, видимо, опаснее одного пенальти. Оказалось, что даже Ману Фернандеш не нужен на поле для гола ударом со «стандарта».

При этом между голами соперника «Динамо» действовало здорово. Атаковали обоими флангами, создавали моменты. «Локомотив» оборонялся достаточно агрессивно — Алексей Еськов позволяло. При этом больше страдали от такого стиля сами гости.

Влад Игнатьев после единоборства в середине первого тайма играл с повязкой на голове. Эдер уже после перерыва смог покинуть поле только на носилках, вместо него вышел Александр Коломейцев . В какой-то момент грубость стала взаимной и привела к потасовке: Фарфан пошел бодаться с Шуничем. Окончательно конфликт погасил Дмитрий Тарасов. Сначала убрал перуанца подальше от соперников. А потом головой забил третий мяч своей команды.