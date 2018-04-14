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«Динамо» — «Локомотив»: фанаты команд устроили перформанс
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«Динамо» — «Локомотив»: фанаты команд устроили перформанс 

Чемпионат.com 38 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» принимает на своём поле «Локомотив». Встреча московских команд в эти минуты проходит на стадионе «Арена Химки».
Перед стартовым свистком болельщики обеих команд устроили красочный перформанс. Болельщики хозяев в своём перформансе акцентировали внимание на истории клуба и 95-летии общества «Динамо», растянув баннер с цифрой 95 и словами: «Динамо» Москва — гордость страны». Фанаты «Локомотива» устроили перформанс из флагов с клубными цветами и растянули баннер со словами: «Берегись Локомотива!»
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».
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