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«Локомотив» разгромил «Динамо» и упрочил лидерство в РФПЛ
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«Локомотив» разгромил «Динамо» и упрочил лидерство в РФПЛ 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало на своём поле «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0, сообщает ТАСС.
В составе победителей дубль оформил Антон Миранчук, а ещё по голу на свой счёт записали Джефферсон Фарфан и Дмитрий Тарасов. На 21-й минуте Алексей Миранчук не смог реализовать пенальти. Таким образом, «Динамо» прервало свою серию из шести матчей без поражений (четыре победы и две ничьи), а «Локомотив» одержал вторую подряд победу в РФПЛ.
"Локомотив" (55 очков) лидирует в турнирной таблице РФПЛ, «Динамо» (30) располагается на 11-й строчке.
Россия — Премьер-Лига. 26-й тур  Динамо М Москва 0: 4  Локомотив М Москва 0:1 — Миранчук — 3, 0:2 — Фарфан — 42, 0:3 — Тарасов — 58, 0:4 — Миранчук — 72
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