«Краснодар» победил «Арсенал» и поднялся на третье место в чемпионате России

ТАСС , 14 апреля. «Краснодар» со счетом 3:0 одержал победу над тульским «Арсеналом» в домашнем матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

"Краснодар" провел 400-й официальный матч во всех турнирах (194 победы, 110 поражений и 96 ничьих). Нападающий хозяев Федор Смолов получил предупреждение в первом тайме за симуляцию и из-за перебора желтых карточек пропустит следующий матч чемпионата. Встреча первого круга между этими командами завершилась победой «Арсенала» (1:0).

В турнирной таблице «Краснодар» поднялся на третье место, набрав 47 очков после 26 матчей, «Арсенал» с 35 очками в 26 встречах идет шестым. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (55 очков, 25 матчей), вторым идет московский "Спартак" (50 очков, 25 матчей), четвертым — санкт-петербургский "Зенит" (45 очков; 25 матчей).

В следующем матче «Краснодар» 22 апреля на выезде сыграет с московским ЦСКА, «Арсенал» в тот же день примет «Зенит».