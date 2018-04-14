Миранчуки обошли Березуцких по голам среди братьев-близнецов

Полузащитники московского «Локомотива» Алексей Антон Миранчуки обошли братьев Березуцких по голам в чемпионатах России и вышли на четвертое место. Об этом сообщает «Советский спорт».

Дубль Антона в победном матче с «Динамо» в 26-м туре чемпионата довел сумму мячей братьев до 19. 15 мячей из них забил Алексей.

У Алексея и Василия Березуцкий 18 мячей на двоих. Они опустились на пятое место в истории.

Лучшими бомбардирами среди братьев-близнецов являются Михаил и Владимир Бесчастных (63).