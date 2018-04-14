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Миранчуки обошли Березуцких по голам среди братьев-близнецов
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Миранчуки обошли Березуцких по голам среди братьев-близнецов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитники московского «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки обошли братьев Березуцких по голам в чемпионатах России и вышли на четвертое место. Об этом сообщает «Советский спорт».
Дубль Антона в победном матче с «Динамо» в 26-м туре чемпионата довел сумму мячей братьев до 19. 15 мячей из них забил Алексей.
У Алексея и Василия Березуцкий 18 мячей на двоих. Они опустились на пятое место в истории.
Лучшими бомбардирами среди братьев-близнецов являются Михаил и Владимир Бесчастных (63).
Ранее сообщалось, что «Локомотив» разгромил «Динамо» и упрочил лидерство в таблице. Главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин подвел итоги встречи.
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