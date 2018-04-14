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«Краснодар» обыграл «Арсенал» в молодежном первенстве, «Спартак» забил 6 голов «Уралу»
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«Краснодар» обыграл «Арсенал» в молодежном первенстве, «Спартак» забил 6 голов «Уралу» 

SPORT24.ru 1 час назад
Состоялись три матча российского молодежного первенства по футболу.
«Краснодар» в домашнем матче победил «Арсенал» со счетом 3:1 и упрочил свое лидерство в турнирной таблице. После 25 игр «Краснодар» имеет на своем счету 59 очков и опережает «молодежку» ЦСКА на 3 очка, а московское «Динамо» — на 8.
В других матчах игрового дня хабаровский СКА на выезде одолел «Ростов», а «Спартак» забил 6 мячей в игре против «Урала». В составе красно-белых хет-триком отметился Илья Мазуров.
Чемпионат России. Премьер-лига. Молодежные команды
26-й тур  «Краснодар» — «Арсенал» (Тула) — 3:1 (1:1)
Голы: Черников, 6; Кутовой, 54; Ивашин, 72 — Шолох, 17.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «СКА-Хабаровск» — 1:2 (0:2)
Голы: Соловьев, 75 — Зотов, 14; Максименко, 45.
«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 1:6 (1:1)
Голы: Хозин, 6 — Прошляков, 9; Лопатин, 57 (пенальти); Мазуров, 58, 72, 80; Воропаев, 78.
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