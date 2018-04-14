Тарасов посвятил забитый «Динамо» мяч отцу

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов посвятил забитый мяч в матче с «Динамо» отцу. Об этом рассказал сам футболист, слова которого приводит ТАСС

"Сегодня день рождения моего отца, которого уже давно нет, поэтому этот гол я посвящаю ему. Я думаю, главное, что мы взяли три очка, а остальное сейчас неважно, нужно дальше набирать [очки] и не останавливаться.

У меня лично была такая мысль, что надо не пропустить в первом тайме. Теперь нам надо играть как в последних двух матчах против «Ростова» и «Динамо», концентрироваться, и тогда все будет хорошо", — сказал Тарасов.

Он отметил, что главная причина отличной реализации штрафных ударов ("Локомотив" три из четырех мячей забил со «стандартов» — "Газета.Ru" ) — хорошее исполнение.