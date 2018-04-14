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Тарасов посвятил забитый «Динамо» мяч отцу
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Тарасов посвятил забитый «Динамо» мяч отцу 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов посвятил забитый мяч в матче с «Динамо» отцу. Об этом рассказал сам футболист, слова которого приводит ТАСС.
"Сегодня день рождения моего отца, которого уже давно нет, поэтому этот гол я посвящаю ему. Я думаю, главное, что мы взяли три очка, а остальное сейчас неважно, нужно дальше набирать [очки] и не останавливаться.
У меня лично была такая мысль, что надо не пропустить в первом тайме. Теперь нам надо играть как в последних двух матчах против «Ростова» и «Динамо», концентрироваться, и тогда все будет хорошо", — сказал Тарасов.
Он отметил, что главная причина отличной реализации штрафных ударов ("Локомотив" три из четырех мячей забил со «стандартов» — "Газета.Ru") — хорошее исполнение.
"Два брата Антон и Алексей Миранчуки и Джефферсон Фарфан всегда отрабатывают эти моменты. У Фернандеша (Мануэль не принял участие в матче — «Газета.Ru») вообще небольшие проблемы со здоровьем, но у нас большая скамейка, все друг друга заменяют, а тренер выбирает состав", — добавил полузащитник.
Ранее итог матчу подвел Юрий Семин.
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