Тарасов рассказал, кому посвятил забитый мяч в ворота «Динамо» в матче РФПЛ

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, кому посвятил забитый мяч в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Динамо».

«Забитый мяч хочу посвятить жене и ребенку. Ещё сегодня день рождения моего отца, которого со мной уже нет. 4:0 выиграли, заработали три очка. Надо продолжать в том же духе и ни в коем случае не останавливаться», — сказал Тарасов на пресс-конференции.

Он отметил, что команда на тренировках много работает над стандартными положениями. В матче с «Динамо» подопечные Юрия Сёмина забили три мяча со стандартов.

«Когда Леша не забил пенальти, лично у меня, может, и была мысль, что можем не удержать преимущество. Опасения не удержать позиции в турнирной таблице есть всегда. Нужно играть так, как играли сегодня и с «Ростовом», — добавил он.

Ранее Сёмин рассказал, могут ли помощники по тренерскому штабу «Локомотива» стать его преемниками.