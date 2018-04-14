Дмитрий Хохлов: «Локомотив» переиграл «Динамо» на стандартах"

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Локомотива» (0:4) в 26-м туре чемпионата России отметил, итоговый результат встречи предопредели стандартные положения. Он также добавил, что команда не смогла реализовать свои моменты.

— Ничего у нас не сломалось, продолжали играть в свою игру, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Хохлов. — Нас переиграли на стандартах. Хотя предупреждали и разбирали, как «Локо» играет именно на стандартах, но все равно не удержали. Настрой у нас был хороший, были моменты, не смогли реализовать. Да, тяжелый календарь, ну что делать, игры идут одна за другой.

Динамо М — Локомотив