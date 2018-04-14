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Илья Геркус: «Короли Москвы! Великий сезон!»
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Илья Геркус: «Короли Москвы! Великий сезон!» 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы над «Динамо» (4:0) в матче 26-го тура чемпионата России отметил успешную игру команды в противостоянии с московскими клубами. Железнодорожники не проиграли ни одну из шести встреч с ЦСКА, "Спартаком" и «Динамо».
"Короли Москвы-2017/18! Великий сезон! 4 победы, 2 ничьих, 0 поражений, общая разница мячей 16:6! Наши болельщики сегодня были неподражаемы все 90 минут! Превратили этот матч в домашний! Всем спасибо!" — написал Геркус в Твиттере.
Короли Москвы 17/18! 👑👑👑 Великий сезон! 4 победы, 2 ничьих, 0 (!) поражений, общая разница мячей 16:6! Наши болельщики сегодня были неподражаемы все 90 минут! Превратили этот матч в домашний! Всем спасибо! pic.twitter.com/zsQieFVE3G
— Илья Геркус (@ilgerkus) 14 апреля 2018 г.
Динамо М — Локомотив
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