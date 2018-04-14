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Геркус: «В дерби с „Динамо“ „Локомотив“ выглядел солидно»
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Геркус: «В дерби с „Динамо“ „Локомотив“ выглядел солидно» 

SPORT24.ru 35 минут назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итог матча 26-го тура российской премьер-лиги против московского «Динамо» (4:0).
«В этом сезоне мы выдали отличные матчи с московскими командами. Четыре победы и две ничьи. Замечательно! Но сегодня была непростая игра. «Динамо» играло очень жестко. Видимо, по-другому в концовке чемпионата быть не может. На мой взгляд, судья давал нам много карточек, им — мало. Наверное, мне всегда так кажется.
«Локомотив» обрел уверенность, о которой мы говорили после «Амкара», и теперь получает результат работы. Голы сегодня мне все понравились. «Динамо» — большой клуб с большой историей. Сегодня в дерби мы выглядели солидно.
Атмосфера на стадионе была отличная. Погода хорошая, выходной день. Сегодня зрители понимали, что в гости приехал претендент на высокие места, плюс «Динамо» не проигрывало уже в нескольких матчах подряд.
Большое спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать. Чувствовали себя как дома. Хотим, чтобы и в Черкизово было так. Мы работаем на то, чтобы зрителей было больше, потому что матчи замечательные», — передает слова Геркуса корреспондент Sport24 Алина Матинян.
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