Геркус: «В дерби с „Динамо“ „Локомотив“ выглядел солидно»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итог матча 26-го тура российской премьер-лиги против московского «Динамо» (4:0).

«В этом сезоне мы выдали отличные матчи с московскими командами. Четыре победы и две ничьи. Замечательно! Но сегодня была непростая игра. «Динамо» играло очень жестко. Видимо, по-другому в концовке чемпионата быть не может. На мой взгляд, судья давал нам много карточек, им — мало. Наверное, мне всегда так кажется.

«Локомотив» обрел уверенность, о которой мы говорили после «Амкара», и теперь получает результат работы. Голы сегодня мне все понравились. «Динамо» — большой клуб с большой историей. Сегодня в дерби мы выглядели солидно.

Атмосфера на стадионе была отличная. Погода хорошая, выходной день. Сегодня зрители понимали, что в гости приехал претендент на высокие места, плюс «Динамо» не проигрывало уже в нескольких матчах подряд.