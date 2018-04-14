Ещё
Хохлов: ничего у «Динамо» не сломалось, «Локомотив» переиграл нас на стандартах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хохлов: ничего у «Динамо» не сломалось, «Локомотив» переиграл нас на стандартах 

Чемпионат.com 35 минут назад
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подвёл итоги матча 26-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:4).
«Нечего у нас не сломалось. Мы продолжали играть в тот футбол, который хотим видеть, но нас сегодня переиграли на стандартах. Сломал игру быстрый гол, второй — тоже. Но ребята не бросили играть. Но, повторю, на стандартах сегодня «Локомотив» был лучше. Настрой был хороший, и это было видно на поле. Календарь тяжёлый, но что поделаешь. Готовились, знали, что пойдёт одна игра за другой с лидирующей группой. Мы разбирали стандарты «Локомотива», предупреждали об опасности, но сегодня не получилось их сдержать. Ташаев и играет больше слева. Мы сегодня просто вернули его на привычную позицию, потому что в этом матче смог принять участие Черных. Были какие-то тактические задумки, но не все они сработали. Моменты были, не смогли их реализовать. Где-то в концовочке не хватило точности», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
«Хераклес» — «АЗ Алкмар» — 0:3. Видеообзор матча «Динамо» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы Самые способные ученики Сёмина. Гуренко, Овчинников, Евсеев, Хохлов
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
«Локомотив» разгромил «Динамо»
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
ЦСКА позмутился провокацией фотографа Reuters
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение