Хохлов: ничего у «Динамо» не сломалось, «Локомотив» переиграл нас на стандартах

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подвёл итоги матча 26-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:4).

«Нечего у нас не сломалось. Мы продолжали играть в тот футбол, который хотим видеть, но нас сегодня переиграли на стандартах. Сломал игру быстрый гол, второй — тоже. Но ребята не бросили играть. Но, повторю, на стандартах сегодня «Локомотив» был лучше. Настрой был хороший, и это было видно на поле. Календарь тяжёлый, но что поделаешь. Готовились, знали, что пойдёт одна игра за другой с лидирующей группой. Мы разбирали стандарты «Локомотива», предупреждали об опасности, но сегодня не получилось их сдержать. Ташаев и играет больше слева. Мы сегодня просто вернули его на привычную позицию, потому что в этом матче смог принять участие Черных. Были какие-то тактические задумки, но не все они сработали. Моменты были, не смогли их реализовать. Где-то в концовочке не хватило точности», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».