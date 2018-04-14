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Геркус: «Это финальные игры — по-другому быть не может»
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Геркус: «Это финальные игры — по-другому быть не может» 

Евро-футбол.Ру 28 минут назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус подвёл итоги матча с «Динамо» (4:0). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Белла Гаургашвили.
— «Динамо» не проигрывает уже шесть лет с таким крупным счётом. Как вам игра?
— Тем приятнее. «Локомотив» вообще проводил хорошие матчи с московскими командами. Отличный счет. Получается, четыре победы и две ничьи. Но игра не была лёгкой. «Динамо» играло излишне жестко. Но это финальные игры — по-другому быть не может.
— К судье есть вопросы?
— Нам много давал карточек, сопернику давал мало. Но так всегда кажется.
— Можно ли говорить, что «Локомотив» идёт верной поступью к победе?
— Мы обрели ту уверенность, о которой говорили после игры с «Амкаром». Делаем свою работу, идём к чемпионству.
— «Локомотив» — солидный лидер на фоне середнячка или аутсайдера чемпионата?
— «Динамо» — это большой клуб с большой историей. Тем более, это дерби. Мы выглядели солидно, потому что много работали на поле.
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