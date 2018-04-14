Геркус: «Это финальные игры — по-другому быть не может»

— «Динамо» не проигрывает уже шесть лет с таким крупным счётом. Как вам игра?

— Тем приятнее. «Локомотив» вообще проводил хорошие матчи с московскими командами. Отличный счет. Получается, четыре победы и две ничьи. Но игра не была лёгкой. «Динамо» играло излишне жестко. Но это финальные игры — по-другому быть не может.

— К судье есть вопросы?

— Нам много давал карточек, сопернику давал мало. Но так всегда кажется.

— Можно ли говорить, что «Локомотив» идёт верной поступью к победе?

— Мы обрели ту уверенность, о которой говорили после игры с «Амкаром». Делаем свою работу, идём к чемпионству.

— «Локомотив» — солидный лидер на фоне середнячка или аутсайдера чемпионата?

— «Динамо» — это большой клуб с большой историей. Тем более, это дерби. Мы выглядели солидно, потому что много работали на поле.