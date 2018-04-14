Геркус: «Странно, что болельщиков нет, значит, нужно ещё работать над этим» 

Президент «Локомотива» Илья Геркус подвёл итоги матча с «Динамо» (4:0). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Белла Гаургашвили.
— Как вам атмосфера сегодня?
— Спасибо нашим болельщикам. Атмосферу они создали домашнюю сегодня. Надеюсь, что будет дома тоже также поддерживать.
— А 10 тысяч зрителей не маловато?
— Мы работаем для того, чтобы зрителей было больше. Матчи прекрасные. Я не знаю, что ещё нужно зрителям. В выходной день приехал один из лидеров чемпионата, «Динамо» не проигрывает на протяжении многих матчей, погода хорошая. Странно, что болельщиков нет. Значит, нужно ещё работать над этим.
— Какой гол понравился больше остальных?
— Мне всегда все нравятся.