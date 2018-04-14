Геркус: «Странно, что болельщиков нет, значит, нужно ещё работать над этим»

— Как вам атмосфера сегодня?

— Спасибо нашим болельщикам. Атмосферу они создали домашнюю сегодня. Надеюсь, что будет дома тоже также поддерживать.

— А 10 тысяч зрителей не маловато?

— Мы работаем для того, чтобы зрителей было больше. Матчи прекрасные. Я не знаю, что ещё нужно зрителям. В выходной день приехал один из лидеров чемпионата, «Динамо» не проигрывает на протяжении многих матчей, погода хорошая. Странно, что болельщиков нет. Значит, нужно ещё работать над этим.

— Какой гол понравился больше остальных?

— Мне всегда все нравятся.