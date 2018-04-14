Ещё
Геркус: «Странно, что болельщиков нет, значит, нужно ещё работать над этим»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Геркус: «Странно, что болельщиков нет, значит, нужно ещё работать над этим» 

Евро-футбол.Ру 28 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент «Локомотива» Илья Геркус подвёл итоги матча с «Динамо» (4:0). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Белла Гаургашвили.
— Как вам атмосфера сегодня?
— Спасибо нашим болельщикам. Атмосферу они создали домашнюю сегодня. Надеюсь, что будет дома тоже также поддерживать.
— А 10 тысяч зрителей не маловато?
— Мы работаем для того, чтобы зрителей было больше. Матчи прекрасные. Я не знаю, что ещё нужно зрителям. В выходной день приехал один из лидеров чемпионата, «Динамо» не проигрывает на протяжении многих матчей, погода хорошая. Странно, что болельщиков нет. Значит, нужно ещё работать над этим.
— Какой гол понравился больше остальных?
— Мне всегда все нравятся.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Динамо - Локомотив: в Химках будет жаркая битва Клопп: "Если кто-то думает, что нам повезло со жребием, тогда я ничем не могу помочь этому человеку" Сёмин: "Локомотиву" немножко больше повезло сегодня"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
«Локомотив» разгромил «Динамо»
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
ЦСКА позмутился провокацией фотографа Reuters
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение