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Илья Геркус: «Болельщики „Локомотива“ создали почти домашнюю атмосферу»
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Илья Геркус: «Болельщики „Локомотива“ создали почти домашнюю атмосферу» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы над «Динамо» (4:0) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что железнодорожники выглядели солидно, потому что много работают на тренировках.
— Насколько «Локомотив» сегодня солидно выглядел на фоне одного из середняков нашего чемпионата?
— Я бы так не говорил. Это большой клуб, с большой историей. Мы выглядели солидно, потому что много работаем на футбольном поле.
— Чья у вас футболка?
— Одного из наших лучших игроков.
Антона Миранчука?
— Антона.
— Как вам сегодня атмосфера на трибунах?
— Отлична. Спасибо нашим болельщикам, которые создали почти домашнюю атмосферу.
— В целом зрителей не маловато? Все-таки две московские команды играли, а на трибунах чуть больше десяти тысяч болельщиков.
— Мы работаем, чтобы на стадион приходило больше народу. Матч был замечательный, приехал претендент на высокие места. И «Динамо» не проигрывает. Тоже, в общем, команда с духом. Хорошая погода, входной день. Значит, надо еще работать.
— Какой гол вам больше понравился?
— Мне все понравились. Мне всегда все нравится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Динамо М — Локомотив
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