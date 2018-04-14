Илья Геркус: «Болельщики „Локомотива“ создали почти домашнюю атмосферу»

Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы над «Динамо» (4:0) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что железнодорожники выглядели солидно, потому что много работают на тренировках.

— Насколько «Локомотив» сегодня солидно выглядел на фоне одного из середняков нашего чемпионата?

— Я бы так не говорил. Это большой клуб, с большой историей. Мы выглядели солидно, потому что много работаем на футбольном поле.

— Чья у вас футболка?

— Одного из наших лучших игроков.

— Антона.

— Как вам сегодня атмосфера на трибунах?

— Отлична. Спасибо нашим болельщикам, которые создали почти домашнюю атмосферу.

— В целом зрителей не маловато? Все-таки две московские команды играли, а на трибунах чуть больше десяти тысяч болельщиков.

— Мы работаем, чтобы на стадион приходило больше народу. Матч был замечательный, приехал претендент на высокие места. И «Динамо» не проигрывает. Тоже, в общем, команда с духом. Хорошая погода, входной день. Значит, надо еще работать.

— Какой гол вам больше понравился?

— Мне все понравились. Мне всегда все нравится. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

Динамо М — Локомотив