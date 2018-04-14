Роберто Манчини: «Шансы на чемпионство были потеряны в игре с „Краснодаром“

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после победы над «Анжи» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России признал поражение в гонке за победу в премьер-лиге, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ. Он также добавил, что остался доволен игрой с махачкалинцами.

— Мы почти не давали сопернику возможность создавать моменты, они появились только в конце матча, когда появились навесы, — сказал Манчини. — Но и эти моменты нам удалось нейтрализовать.

— Почему вы решили сыграть в три центральных защитника, и довольны ли вы такой игрой?

— Это лишь один из вариантов нашей игры, можем действовать и в четыре защитника, просто хотели сохранить компактность. Могу лишь сказать, что доволен игрой.

— Вы все еще настаиваете на том, что «Зенит» в чемпионской гонке?

— Сейчас шансов выиграть чемпионат практически нет, последние шансы были потеряны в игре с «Краснодаром», когда нужно было побеждать. Сейчас уже сложно будет добраться до «Локомотива».

Трансляция матча «Зенит» — «Анжи»