Роберто Манчини: «В поражении от „Краснодара“ виноват я один»

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против «Анжи» взял на себя вину за поражение в предыдущей игре с «Краснодаром» (1:2).

— Поражение в прошлой игре было заслуженное, но это футбол, — сказал Манчини в эфире канала «Наш футбол». — Мы готовимся к следующему матчу во всеоружии.

— После долгого перерыва вы выпускаете Краневиттера. С чем это связано?

— Я вижу Краневиттера на месте Оздоева. Просто таково мое тренерское решение.

— После прошлого матча вы критиковали линию атаки. Но оставили в запасе только Ригони? Он главный виновник неудачной игры?

— В том поражении виноват я один. Ригони может показать более удачный футбол, но сегодня он в запасе, и это тоже мое техническое решение.

Матч «Зенит» — «Анжи» начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.