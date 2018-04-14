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Роберто Манчини: «В поражении от „Краснодара“ виноват я один»
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Роберто Манчини: «В поражении от „Краснодара“ виноват я один» 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против «Анжи» взял на себя вину за поражение в предыдущей игре с «Краснодаром» (1:2).
— Поражение в прошлой игре было заслуженное, но это футбол, — сказал Манчини в эфире канала «Наш футбол». — Мы готовимся к следующему матчу во всеоружии.
— После долгого перерыва вы выпускаете Краневиттера. С чем это связано?
— Я вижу Краневиттера на месте Оздоева. Просто таково мое тренерское решение.
— После прошлого матча вы критиковали линию атаки. Но оставили в запасе только Ригони? Он главный виновник неудачной игры?
— В том поражении виноват я один. Ригони может показать более удачный футбол, но сегодня он в запасе, и это тоже мое техническое решение.
Матч «Зенит» — «Анжи» начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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