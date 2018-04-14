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Хохлов прокомментировал поражение «Динамо» от «Локомотива»
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Хохлов прокомментировал поражение «Динамо» от «Локомотива» 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал разгромное поражение от «Локомотива» в матче 26-го тура чемпионата России. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Непросто комментировать после такого матча, но тем не менее по игре мы «Локомотиву» ни в чем не уступили, но вот на стандартах… Разбирали, знали, что они хорошо ими пользуются, но противопоставить ничего не смогли.
Мы ребятам говорили, что любой забитый или пропущенный гол не должен влиять на план игры. Да, пропускать так рано не хотелось, но мы продолжили свою игру, но, конечно, было тяжело: надо было отыгрываться, появлялись свободные зоны", — сказал Хохлов на пресс-конференции.
Ранее победу прокомментировал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
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