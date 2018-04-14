Дмитрий Тарасов посвятил гол в ворота «Динамо» ростовчанке Анастасии Костенко и их будущему ребенку 

Сегодня в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу на поле встретились команды «Локомотива» и «Динамо». «Локомотив» довел счет до разгромного в матче 26-го тура чемпионата России по футболу против «Динамо». Третий гол за железнодорожников забил полузащитник Дмитрий Тарасов и посвятил его своей жене — известной ростовской фотомодели Анастасии Костенко. Тарасов решил отпраздновать реализованный момент по-футбольному. Он взял мяч в руки, а затем спрятал его под футболку. Полузащитник «Локомотива» очень рад, что скоро станет отцом и не скрывает своих чувств. — Лучший период в жизни. Люблю вас (Анастасию Костенко и их будущего ребенка. — Прим. ред.), — несколько дней назад написал в Instagram Дмитрий Тарасов. Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились в январе этого года. Спустя какое-то время стало известно, что пара ждет ребенка.