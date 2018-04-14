Илья Геркус: «Арбитр давал „Локомотиву“ много карточек, а „Динамо“ мало»

Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы над «Динамо» (4:0) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что в этом году его команда удачно играет с московскими командами. Геркус также добавил, что динамовцы играли слишком жестко.

— Приятно выиграть у «Динамо» с таким крупным счетом?

— Мы вообще в этом году с московскими клубами проводим замечательный сезон. Получились четыре побед и две ничьи. Мы очень рады этому. А матч сегодня был непростой. Мне кажется, «Динамо» играло слишком жестко. По-другому, наверное, не может быть. Это финальные игры. Мы стараемся.

— К судейству есть какие-то вопросы?

— На наш взгляд, арбитр нам много давал карточек, а сопернику мало. Но это всегда так кажется.

— Можно сказать, что «Локомотив» уверенно идет к чемпионству?

— Можно сказать, что мы обрели уверенность, о которой говорили после встречи с «Амкаром» и сейчас получаем результат, на который работали. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

Динамо М — Локомотив