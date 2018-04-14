Геркус: «Локомотив» вновь обретает уверенность после поражения от «Амкара»

ХИМКИ /Московская область/, 14 апреля. / ТАСС /. Футболисты московского «Локомотива» снова обретают уверенность в своих силах после поражения от пермского «Амкара». Такое мнение журналистам высказал президент «Локомотива» Илья Геркус

В матче 26-го тура чемпионата России железнодорожники в гостях победили «Динамо» со счетом 4:0. 31 марта «Локомотив» уступил «Амкару» (1:2), матч был домашним для пермяков, но проходил на «РЖД-Арене» в Москве из-за неготовности газона на стадионе «Звезда».

"Мы вновь обретаем уверенность после матча с «Амкаром» и получаем тот результат, на который работаем. «Динамо» — большой клуб с большой историей, тем более это дерби, но мы выглядели солидно, так как много работали. Атмосфера отличная, спасибо большое нашим болельщикам, которые создали почти домашние условия", — сказал Геркус.

"Конечно, мы работаем над тем, чтобы зрителей еще больше было. Сегодня к «Динамо» приехал претендент на высокие места, «Динамо» не проигрывало давно, хорошая погода, выходной день. Если же посещаемость в таких условиях кажется не самой высокой, нужно работать еще", — добавил он.