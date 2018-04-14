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Семин: Фарфан будет заметной фигурой на чемпионате мира по футболу
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Семин: Фарфан будет заметной фигурой на чемпионате мира по футболу 

ТАСС 23 минуты назад
ХИМКИ /Московская область/, 14 апреля. /ТАСС/. Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан станет заметной фигурой на предстоящим чемпионате мира по футболу 2018 года. Такое мнение журналистам высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
В субботу Фарфан забил один из голов «Локомотива» в матче 26-го тура чемпионата России с «Динамо» (4:0).
"Фарфан будет очень заметной фигурой на чемпионате мира, — отметил Семин. — Во-первых, его любят российские болельщики и обязательно будут его поддерживать. У него хороший период — он в отличных кондициях, прекрасно себя чувствует. Думаю, он будет одним из ключевых игроков сборной Перу, а мы его будем поддерживать".
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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