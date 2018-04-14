Вадим Скрипченко: «План такой: выдержать стартовый натиск соперника» 

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко заявил, что стартовый состав команды на игру с "Зенитом" в рамках 26-го тура РФПЛ является самым подходящим в настоящий момент. Он отметил, что главная цель команды в начале матча — выдержать натиск питерцев в самом начале встречи. — Настрой на матч хороший, — сказал в интервью каналу «Наш футбол» Скрипченко. — Это связано с тем, что вернулись дисквалифицированные ранее игроки. Нам было над чем подумать после прошлого матча. Поэтому стартовый состав сегодня — самый подходящий для игры. Мы играем на выезде, и Зенит находится в таком положении, когда ему необходимы очки так же, как и нам. В целом — план на игру такой, чтобы выдержать стартовый натиск соперник, а потом разжимать свои пружины.
Трансляция матча «Зенит» — «Анжи»