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Вадим Скрипченко: «План такой: выдержать стартовый натиск соперника»
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Вадим Скрипченко: «План такой: выдержать стартовый натиск соперника» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко заявил, что стартовый состав команды на игру с "Зенитом" в рамках 26-го тура РФПЛ является самым подходящим в настоящий момент. Он отметил, что главная цель команды в начале матча — выдержать натиск питерцев в самом начале встречи. — Настрой на матч хороший, — сказал в интервью каналу «Наш футбол» Скрипченко. — Это связано с тем, что вернулись дисквалифицированные ранее игроки. Нам было над чем подумать после прошлого матча. Поэтому стартовый состав сегодня — самый подходящий для игры. Мы играем на выезде, и Зенит находится в таком положении, когда ему необходимы очки так же, как и нам. В целом — план на игру такой, чтобы выдержать стартовый натиск соперник, а потом разжимать свои пружины.
Трансляция матча «Зенит» — «Анжи»
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