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«Шахтер» — «Динамо». Стали известны составы команды
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«Шахтер» — «Динамо». Стали известны составы команды 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Стали известны составы «Шахтера» и «Динамо»​ на центральный матч 27-го тура чемпионского раунда чемпионата Украины. В атаке киевлян с первых минут появится Артем Беседин, у «горняков» на острие выйдет Факундо Феррейра.
Полностью заявки команд выглядят следующим образом:
"Шахтер": Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Феррейра.
Запасные — Шевченко, Ордец, Додо, Бруну Феррейра, Зубков, Коваленко, Кайоде.
"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Шепелев, Гармаш — Вербич, Буяльский, Цыганков — Беседин.
Запасные — Рудько, Морозюк, Миколенко, Ротань, Жуниор Мораес, Дерлис Гонсалес, Мбокани.
Матч «Шахтер» — «Динамо» начнется в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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